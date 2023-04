Lehmingen

18:43 Uhr

Grabfunde vernichten Pläne für Lehminger Baugebiet

Für das Baugebiet "Steigfeld Nord" in Lehmingen wurde eine geophysikalische Untersuchung in Auftrag gegeben.

Plus Auf dem Areal liegen wertvolle Grabfunde in der Erde. Bürgermeister Thomas Heydecker bezeichnet die Entwicklung als "herben Rückschlag".

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Es war keine gute Nachricht, die Bürgermeister Thomas Heydecker am Dienstagabend im Bauausschuss des Oettinger Stadtrates hatte. Eine von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene geophysikalische Untersuchung des geplanten Baugebietes "Steigfeld Nord" in Lehmingen habe die Einschätzung des Landesamtes für Denkmalpflege, dass sich im Untergrund des Areals Reste von wertvollen Grabfunden befinden würden, bestätigt. Was bedeutet das nun?

Kosten hätten sich auf die Bauplatzpreise ausgewirkt

"Das ist ein herber Rückschlag", meinte der Bürgermeister ernüchternd. Damit komme an dieser Stelle die Ausweisung eines neuen Wohngebietes nicht mehr infrage. Würden die Funde sachgerecht konserviert, bedeute dies hohe Kosten für die Kommune, die sich zwangsläufig auf die Bauplatzpreise auswirkten. Sie wären gegenüber potenziellen Interessenten allerdings nicht vertretbar. Seitens des Landesamtes sei der Stadt auch dringend abgeraten worden, weiterzumachen. Ursprünglich waren acht Plätze vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen