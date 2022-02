Lehmingen hat endlich wieder einen Ortssprecher

Plus Uwe Münderlein ist der neue Ortssprecher des Oettinger Stadtteils. Warum es vor seiner Wahl zwei Jahre eine Vakanz gegeben hatte.

Der Oettinger Stadtteil Lehmingen hat wieder einen Ortssprecher. Nach fast zweijähriger Vakanz wurde am Mittwochabend im Rahmen einer Ortsversammlung Uwe Münderlein in dieses Amt gewählt. Auf den 34-jährigen Agrar-Ingenieur entfielen 47 von insgesamt 48 abgegebenen gültigen Stimmen.