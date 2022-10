Neues Baugebiet für Lehmingen ist "unabdingbar"

Plus Der Ortssprecher sagt in Lehmingen, dass dem Ort ohne neue Bauplätze die Zukunft geraubt werde. Er fordert Alternativen, sollte das Steigfeld Nord nicht möglich sein.

Die Lehminger Bürger erwarten von der Stadt Oettingen, dass trotz der aktuell aufgetretenen Probleme mit dem vorgesehenen Baugebiet „Steigfeld Nord“ Möglichkeiten für Bauwillige geschaffen werden. Dies wurde auf der Bürgerversammlung im Gemeindehaus deutlich. Wie berichtet, vermutet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf dem Areal umfangreiche Bodendenkmäler, deren Freilegung der Kommune sehr teuer kommen würde und die Kosten später auf den Quadratmeterpreis umgelegt werden müssten.