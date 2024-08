Schwerpunktkontrolle auf Staatsstraße: Biker mit 160 km/h geblitzt

Im Rahmen der bis Ende August laufenden Schwerpunktkontrollen zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth am Montag zwischen 11.30 und 17 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße zwischen Auhausen und Hainsfarth in beiden Richtungen durch. Insgesamt passierten in diesem Zeitraum 1734 Fahrzeuge die Staatsstraße auf Höhe Lehmingen. Davon mussten laut Polizeibericht 30 Fahrzeugführer beanstandet werden. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h gemessen. Hierbei handelte es sich den Angaben nach um den Fahrer eines Kraftrades. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

