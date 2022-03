Unbekannte Person fährt gegen Brückengeländer: 2000 Euro Schaden

Eine bislang unbekannte Person kam in Lehmingen vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Fahrbahn ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter ist vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lehmingen rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer und einen Schachtdeckel geprallt. Der Unfall geschah am Ortsausgang auf Höhe des Sportplatzes.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)