Lehmingen

18:00 Uhr

Vergessene Vereine: Die Bergschützen Lehmingen

In seiner Blütezeit zählte der Verein Bergschützen Lehmingen am 9. Mai 1993 noch stolze 74 Mitglieder. Vor neun Jahren musste er aufgelöst werden.

Plus In einer Serie erinnern wir an Vereine, die sich aufgelöst haben. Ein Schicksal, das auch die Lehminger Bergschützen ereilt hat. Die änderten einst ihren Namen.

Von Herbert Dettweiler Artikel anhören Shape

Die Corona-Pandemiezeit hatte teilweise sehr große Auswirkungen auf das Vereinswesen, auch im Ries. Drei Jahre ohne oder nur mit sehr eingeschränkten Kontakten brachten vielerorts das Vereinsleben zum Erliegen, und es ist nach so langer Zeit schwierig, alte und eingefahrene Gepflogenheiten einfach wieder zu reaktivieren. Erschwert wird diese Aufgabe auch durch weitere Faktoren unserer schnelllebigen Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen