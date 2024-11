Zwei Personen sind bei einem Unfall am Dienstagabend in Bopfingen verletzt worden. Eine 53-Jährige wollte laut Polizei mit ihrem Renault von einem Discounterparkplatz in die Nördlinger Straße einfahren, als sie den stadteinwärts fahrenden Audi eines 26-Jährigen übersah. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, sowohl die 53-Jährige als auch der 26-Jährige wurden leicht verletzt. (AZ)

