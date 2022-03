Leichtathletik

Nördlinger erfolgreich bei Munich Indoor

Plus Felix Herrmann und Anna Grasse von der LG Donau-Ries waren bei der Leichtathletik-Veranstaltung in München.

Von Dagmar Spannbauer

Am Wochenende haben in München in der Werner-von-Linde-Leichtathletikhalle die Munich Indoor stattgefunden. In einem starken Teilnehmerfeld mit internationaler Beteiligung konnten sich die für die LG Donau-Ries startenden Nördlinger Leichtathleten Anna Grasse und Felix Herrmann gut in Szene setzen: Am Ende des Tages standen durchweg neue Bestzeiten zu Buche und damit ein gelungener Start in die Saison 2022 für die beiden Leichtathleten.

