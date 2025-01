Zwei Autofahrerinnen kollidieren beim Abbiegen in Nördlingen

Zu einem Verkehrsunfall im Nähermemminger Weg in Nördlingen ist es am Donnerstag gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 54-jährige Autofahrerin gegen 10 Uhr diesen Weg von der Ulmer Straße kommend. Als die Frau verkehrsbedingt abbremsen musste, da sie nach links in ein Parkhaus einbiegen wollte, erkannte dies eine hinter ihr fahrende 60-jährige Frau zu spät und fuhr mit ihrem Auto leicht auf das Auto der 54-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

