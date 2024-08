Autofahrer missversteht Fahrerin beim Abbiegen: Unfall

Zu einem Abbiegeunfall ist es am Mittwoch in der Dischinger Straße in Neresheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 65-jährige Fahrerin kurz vor 14.30 Uhr von der Dischinger Straße in Richtung Bahnhof abbiegen. Ein nachfolgender 72-jähriger Fahrer ging fälschlicherweise davon aus, dass die Frau lediglich angehalten hatte und wollte an dem Auto vorbeifahren. Im selben Moment bog die 65-Jährige nach links ab, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

