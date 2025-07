TV-Star Leo Reisinger mitten in der Nördlinger Fußgängerzone

Bei 270 Besucherinnen und Besuchern musste man „ausverkauft“ melden, mehr als 400 Karten hätten locker verkauft werden können: Das sagte Buchhändler Mattis Lehmann gleich bei der Begrüßung und er zeigte sich natürlich sehr erfreut über die Resonanz, welche die Lesung des bekannten bayerischen Schauspielers, Autors und Musikers Leo Reisinger in Nördlingen auslöste. Bereits eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung, die Bücher Lehmann zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt organisierte, waren die ersten Gäste vor Ort.

Wie immer konnten sich die Besucher nicht nur am Gelesenen erfreuen, sondern auch für Wein und andere Getränke war gesorgt. Und mit Leo Reisinger - der sich übrigens von sich aus um die Lesung in Nördlingen „beworben“ hatte - landeten die Veranstalter einen Volltreffer. Der Reisinger ist nicht nur TV-Star, sondern vor allem auch ein begnadeter Entertainer. Und als solcher hatte er neben seinem Besteller-Roman „Bavarese“ auch Sängerin Jenny Freund aus seiner Band „Leo’s Live Band“ mitgebracht. Ein Gespann, das aus dem schönen Sommerabend in der Fußgängerzone weit mehr als eine launige Buchvorstellung machte.

„Toni, männlich, Hebamme“ und ein Oscar für Reisinger

1978 in München geboren, wuchs Leo Reisinger im Landkreis auf, erhielt professionell Klavierunterricht und absolvierte als Heranwachsender auch noch eine Schreinerlehre. Das alles erzählte er mehr oder weniger ohne Punkt und Komma: So auch seine zahlreichen Jobs und Nebenjobs, die er, um Geld zu verdienen, überall annahm - unter anderem auch im Münchner Großmarkt. Daraus entstand der Erfolgsroman „Bavarese“, der über eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen erzählt. Hinter der Fassade: ein Sumpf aus Korruption und Kriminalität. Dort treffen sich der Hilfsarbeiter Sepko und Gemüsehändlerin Lene. Ihre gemeinsame Liebesgeschichte zieht sie hinein in einen Kampf zwielichtiger Lokalgrößen, hinauf in die Politik und tief hinab in die Abgründe der Mafia.

Zwischen den Lesepassagen plauderte Leo Reisinger über seine TV-Zeit als „Toni, männlich Hebamme“: „Ich würde Wolke gerne weiter küssen, aber meiner Frau gefällt das nicht.“ Wie sein größter Jugendtraum bereits in Erfüllung ging: nämlich einen Oscar zu gewinnen. Den hat er tatsächlich auch schon gewonnen, allerdings „nur“ den Student Acadamy Award (den Studenten-Oscar) - aber immerhin mit Einladung nach Los Angeles. Oder dass er selbst in Otterfing wohne, das aber niemanden interessiere, weil Thomas Müller auch dort zu Hause sei.

Dann setzt er sich ans Klavier und begleitet Jenny Freund zu Songs wie „The Ballad of Easy Rider“, „Desperado“ oder zum Schluss Vicky Leandros’ „Ich liebe das Leben“. Im Anschluss signierte Reisinger gerne und freundlich plaudernd zahlreiche Exemplare seines aktuellen Buches. Und er versprach auf Bitten von Mattis Lehmann wiederzukommen, einen neuen Roman schreibt er schon.