Leonhard Dunstheimer erhält Medaille für Verdienste um bayerische Justiz

Mit großer Anerkennung ist Leonhard Dunstheimer, Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern a.D. und Ehrenvorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Volksbank Ries, von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich mit der Medaille für Verdienste um die bayerische Justiz ausgezeichnet worden. Zur Feierstunde in München wurde Dunstheimer von seiner Ehefrau Viktoria und seiner Tochter Desirée begleitet. Auch MdL Wolfgang Fackler (CSU) nahm teil und gratulierte dem Reimlinger herzlich.

Die Ehrung würdigt Dunstheimers jahrzehntelanges, außergewöhnliches Engagement in der Resozialisierung junger Strafgefangener in der JVA Niederschönenfeld. Er setze sich mit persönlichem Einsatz, Empathie und Beharrlichkeit für deren Wiedereingliederung ein, heißt es in der Laudatio. Seit 1988 betreut er junge Strafgefangene, von 1998 bis 2009 war er Mitglied im Anstaltsbeirat der JVA Niederschönenfeld.

Ein Meilenstein war die Gründung der Stiftung „Hoffnung“ im Jahr 2008 anlässlich seines 60. Geburtstags, die nachhaltig jungen Menschen Perspektiven für ein eigenverantwortliches Leben eröffnet. Die Stiftung wird unter dem Dach der VR-Bürgerstiftung Ries von der Raiffeisen-Volksbank Ries verwaltet. (AZ)

