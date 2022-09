Aussage des Stadtrats ist unglaublich

Zum Artikel „Feuer wäre erstklassige Werbung“ in den Rieser Nachrichten am 3. September

Unglaublich, welche Aussage hier ein Stadtrat trifft. Jedem kleinen Kind ist wahrscheinlich spätestens nach so einem trockenen Sommer klar, was ein kleiner Funke eines Großfeuerwerkes anrichten könnte. Herrn Däubler ist anscheinend auch nicht bewusst, welche Gefahr ein durch Funkenflug entfachtes Großfeuer für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrmänner mit sich bringen kann. Auch wenn die Feuerwehren unter großem Nachwuchsmangel leiden, würden sie unter solchen Umständen auf diese „Werbung“ vermutlich sehr gern verzichten. Man darf auch nicht vergessen, dass die Feuerwehrmänner bei allen Einsätzen ehrenamtlich für uns alle ihr Leben aufs Spiel setzen. Herr Däubler und manch andere Leute sehen die Arbeit unserer Feuerwehr wohl als eine Selbstverständlichkeit an. Leider kommen immer noch zu viele selbst nicht auf die Idee, sich ebenfalls zu engagieren.