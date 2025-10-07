Oettinger Bürstenhersteller Lessmann erweitert Produktion

Nach fast genau einem Jahr Bauzeit ist die neue Produktionshalle beim Bürstenhersteller Lessmann in Oettingen bezugsfertig. Da die Möglichkeiten zur Erweiterung der Produktionshallen auf dem derzeitigen Firmengelände bereits nahezu ausgereizt sind, war die Umsetzung der aktuellen Baumaßnahme naheliegend: Der sogenannte Lückenschluss ist ein Verbindungsbau mit einer Breite von 14 Metern zwischen zwei bestehenden Produktionshallen.

Ursprünglich sei geplant gewesen, den Lückenschluss mit einer Länge von 42 Metern umzusetzen, schließlich habe man sich entschieden, den Verbindungsbau mit 96 Metern Länge, also einer Gesamtfläche von 1344 m², zu realisieren, so Geschäftsführer Jürgen Lessmann. „Die Unternehmensentwicklungen in der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass wir um jeden gewonnenen Quadratmeter dankbar sind, auf dem wir neue Maschinen und Technologien in unserer Fertigung integrieren können.“ Die Idee gibt es schon seit vielen Jahren. Die erste Umsetzung war für das Jahr 2022 geplant, doch dann kam der Ukraine-Krieg dazwischen. Die Stahlversorgung konnte zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert werden, da der Stahl aus einem Werk in der Ukraine, gekommen wäre. Folglich wurde der Bau nicht umgesetzt.

Spatenstich im Oktober 2024 für neue Lessmann-Produktionshalle

Im Jahr 2023 nahm Lessmann zusammen mit dem Architekten Wolfgang Obel aus Donauwörth die Planungen wieder auf und im Oktober 2024 fand der Spatenstich statt. „Der Bau der Halle war verhältnismäßig aufwendig, da sie lückenlos an die bestehenden Gebäude anschließen sollte“, betont die zuständige Architektin Zita Frey, die den Bau von Beginn an begleitet. „Beispielsweise mussten während laufender Fertigung bestehende Außenfassaden entfernt und neue Brandschutzwände gezogen werden. Drei große Oberlichter, gebaut als Sheddach, sorgen für gute Lichtverhältnisse in der Halle. Gleichzeitig war es Aufgabe, die Halle in Bezug auf die Energieeffizienz optimal zu konstruieren und optisch stimmig in das bestehende Umfeld zu integrieren“, ergänzt Frey. In der neuen Fertigungshalle werden Teile aus dem Kommissionier-Lager integriert sowie Verpackungsmaschinen aus verschiedenen Fertigungsbereichen, wodurch eine zentrale Verpackungsstation entsteht. Dadurch erhält Lessmann mehr Flexibilität in Durchlaufprozessen und in einzelnen Produktionsbereichen wird Platz für weiteres Wachstum geschaffen. „Wir sind froh, dass wir diese Baumaßnahme zum jetzigen Zeitpunkt durchgezogen haben. Die aktuelle konjunkturelle Lage geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Aber wir sind optimistisch und davon überzeugt, dass diese Investition die richtige Entscheidung war“, fügt Geschäftsführer Jürgen Lessmann an. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!