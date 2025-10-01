Lieder, die schon fast vergessen waren: „Liadhaber“ spielen im Kulturstadl

Recht ungewöhnlich ist das neue Programm für das zweite Halbjahr 2025 im Reimlinger Konzertstadl gestartet. Das Kulturforum Nördlingen hatte die Crème de la Crème der schwäbischen Volksmusikforschung eingeladen: „Liadhaber“ nennt sich die Gruppe, die sich Anfang 2011 zusammenfand, um Lieder, die in den vergangenen drei Jahrzehnten in Bayerisch-Schwaben und in deutsch besiedelten Orten in Südosteuropa aufgezeichnet wurden, wieder zum Klingen zu bringen.

Dagmar Held, Sängerin und Moderatorin des Abends, ist beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege angestellt und betreut das Archiv für Volksmusik in Schwaben. Im Rahmen ihrer Arbeit und in vielen Begegnungen mit älteren Sängern und Musikanten, konnte sie eine Vielzahl an Liedern aufzeichnen. Sie erzählte von berührenden Begegnungen mit oftmals betagten Sängerinnen und Sängern von Forheim über die Ukraine und den Banat bis Kasachstan. Auch Christoph Lambertz, Volksmusikpfleger des Bezirks Schwaben, Klarinettist und Sänger, hat in seiner beruflichen Tätigkeit viele musikalische Schätze gehoben. Der Harmonikaspieler und Geiger Johannes Sift spielt in unterschiedlichen Volksmusikformationen in Schwaben und Oberbayern. Der vielseitige Instrumentalist Hansjörg Gehring betreibt im Oberallgäu eine eigene Kontrabassschule. Der Harfenist André Schubert hat eine Werkstatt als Instrumentenbauer in Markt Wald.

Liadhaber-Konzert mit Leichtigkeit und Spiellust in Reimlingen

Faszinierend war die Spiellust und die Leichtigkeit, mit der die fünf Interpreten ihre Leidenschaft dem leider nur zu zwei Dritteln gefüllten Konzertstadl darboten. Auch Menschen, die nicht unbedingt der klassischen Volksmusik zugeneigt sind, konnten sich an diesem Abend von der Vielfalt und Schönheit von Liedern verführen lassen. Alle Texte und alle Noten spielten die Fünf auswendig. Dabei waren echte Perlen wie „Roten Rosen, grüne Blätter“ aus Kasachstan oder eine völlig andere Fassung von „Kommt ein Vogel geflogen“ als man sie im Ries kennt, die von der Wolga stammt. „Es war einmal ein junger Soldat“ aus dem Banat war einer der Höhepunkte: Ein Text und eine Melodie, ein Antikriegslied, das unter die Haut ging. Dann wurde auch erzählt, dass ein aus Forheim bekannter Wirtschaftsgesang um ein Haar die italienische Nationalhymne geworden wäre.

Viel Wissen und viel Gefühl wurde an diesem Abend von den sympathischen Musikanten transportiert. Das „Ade zur guten Nacht“ als erste Zugabe sangen viele im Saal mit. Ein „Zur Nacht, ihr lieben Freunde“ bildete dann den Schluss eines fast zärtlichen, berührenden Konzertes voller Witz und Poesie.