Lkw-Fahrer beschädigt Schild von Gaststätte und fährt davon

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 19.30 Uhr beim Rangieren ein Gaststättenschild in Nördlingen beschädigt. Der Fahrer manövrierte Bei den Kornschrannen seinen Lkw und verursachte dabei laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Er sei allerdings davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein unbekannter Passant beobachtete den Vorfall und meldete den Schaden in der Gaststätte. Die Polizei Nördlingen bittet den Zeugen, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gebeten, sich unter Telefon 09081/29565-0 zu melden. (AZ)

