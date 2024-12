Lastwagenfahrer beschädigt Schuppen: Eine Zeugin hilft der Polizei

Einem Lastwagenfahrer ist am Dienstag in Nördlingen eine versuchte Unfallflucht dank einer Zeugin misslungen. Dem Polizeibericht zufolge belieferte er gegen 18 Uhr einen Supermarkt in der Wemdinger Straße. Dabei beschädigte der Fahrer beim Rangieren das Blechdach eines Schuppens, welcher sich auf dem Nachbargrundstück befindet. Eine unbeteiligte Zeugin konnte den Unfall beobachten und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Dieser reagierte jedoch nicht und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 36-jährige flüchtige Fahrer konnte jedoch anhand des Kennzeichens, welches sich die Zeugin gemerkt hatte, ermittelt werden. An dem Dach entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

