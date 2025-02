Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit italienischem Kennzeichen hat am Donnerstagmittag ein Gebäude in Nördlingen angefahren. Beim Wenden stieß das Fahrzeug gegen das DEKRA-Gebäude in der Augsburger Straße. Nachdem sich der Fahrer den Schaden an seinem Lkw angeschaut hatte, fuhr er einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen entgegen. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis