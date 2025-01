Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 12.50 Uhr in der Emil-Eigner-Straße in Nördlingen ereignet. Ein 32-jähriger Mann wollte mit seinem Lkw aus einem Hof in die Emil-Eigner-Straße einfahren und übersah laut Polizeibericht dabei einen von links kommenden Pkw eines 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. (AZ)

