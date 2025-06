Lkw-Fahrer touchiert Gartenzaun und fährt davon

Ein Lkw-Fahrer hat laut Polizei am Montag gegen 11.30 Uhr am Steigweg beim Rückwärtsfahren einen Gartenzaun touchiert. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro kümmerte sich der Fahrer allerdings nicht, sondern fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Lastwagens, sodass der verantwortliche Fahrer ermittelt werden konnte. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)

