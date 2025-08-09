Auto und Laster stoßen in Nördlingen zusammen: 7000 Euro Schaden

In Nördlingen ereignete sich am Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Reutheweg/Hofer Straße. Wie die Polizei mitteilt, war dort um diese Zeit eine LKW-Fahrerin unterwegs und beabsichtigte, in die Hofer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der die Hofer Straße in südlicher Richtung entlangfuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen Lkw und Pkw. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. (AZ)