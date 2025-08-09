Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Lkw-Fahrerin übersieht Vorfahrt: Kollision an Kreuzung verursacht 7.000 € Schaden

Nördlingen

Auto und Laster stoßen in Nördlingen zusammen: 7000 Euro Schaden

Lkw-Fahrerin übersieht Pkw. Der ist nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Nördlingen wurde am Freitag zu einem Unfall in die Reuthestraße gerufen. Dort waren an einer Kreuzung ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen.
    Die Polizei Nördlingen wurde am Freitag zu einem Unfall in die Reuthestraße gerufen. Dort waren an einer Kreuzung ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa, Symbolbild

    In Nördlingen ereignete sich am Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Reutheweg/Hofer Straße. Wie die Polizei mitteilt, war dort um diese Zeit eine LKW-Fahrerin unterwegs und beabsichtigte, in die Hofer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der die Hofer Straße in südlicher Richtung entlangfuhr.

    Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen Lkw und Pkw. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden