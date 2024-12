Schachtdeckel gibt nach – Spezialfirma muss Lkw bergen

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 10.40 Uhr in der Dr.-von-Lips-Straße in Alerheim ereignet. Ein 45-jähriger Mann fuhr dort mit seinem Lkw und parkte diesen am rechten Straßenrand, um Getränke an Anwohner auszuliefern. Laut Polizeibericht gab dabei der Oberflächenwasserschacht nach und der linke Vorderreifen des Lkw sackte etwa 40 Zentimeter nach unten ab. Für die Bergung des Lkws war eine Fachfirma notwendig. Die Höhe des entstandenen Schadens an Lkw und Fahrbahn ist derzeit noch nicht bekannt. (AZ)

