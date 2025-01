Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Radmuttern an Lkw gelockert

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte am 2. Januar gegen 6.15 Uhr, dass sich sein Fahrzeug immer schwerer lenken ließ. Der Mann war von Muninngen nach Alerheim unterwegs. Als er den Lkw anhielt, um ihn zu überprüfen, stellte er fest, dass am Reifen hinten links zehn von elf Radmuttern fehlten. Polizeibeamte fanden diese anschließend auf seiner bereits zurückgelegten Strecke. Bis zum Fahrtantritt stand der Lkw in Munningen „Im Wörth“. Sachschaden entstand nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

Straßenverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis