Lkw-Fahrer setzt in Munningen den Blinker falsch und kracht gegen Auto

Ein Auto und ein Lkw sind in Munningen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der 50-jährige Autofahrer am vergangenen Donnerstag gegen 5.30 Uhr auf einem Feldweg vor Munningen unterwegs. Er wollte nach links in die Raiffeisenstraße in Richtung der Staatsstraße einbiegen. An der Einmündung hielt er zunächst an, um einen Lkw passieren zu lassen. Dieser setzte dann jedoch den rechten Blinker. Der Autofahrer ging davon aus, dass der Lkw in seine Richtung abbiegen wollte, und fuhr los. Allerdings hatte sich der Lkw-Fahrer in der Straße geirrt und schaltete wohl kurz vor der Einmündung den Blinker wieder ab, was wiederum der Autofahrer zu spät erkannte. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. (AZ)

86754 Munningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis