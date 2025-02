13. Jugendhallenturnier in Löpsingen mit über 300 Fußballern aus dem Ries

Zum bereits 13. mal wurde ein Jugend Hallenturnier in der Löpsinger Turnhalle ausgetragen. Rund um die 300 junge Kicker stellten ihr Können unter Beweis und zeigten zwei Tage lang tollen Jugendfußball begleitet vom großen Kuchenbuffet, Gummitieretüten und Apfelspiralen war auch außerhalb des Spielfelds für jeden was dabei. Das Turnier startete am Samstagmorgen mit 8 E-Jugend Mannschaften. Nach der Gruppenphase standen in Gruppa A die SG Rieskicker und in Gruppe B der FSV Reimlingen auf den ersten Plätzen und somit im Finale Das Platzierungsspiel um Platz Sieben konnte die SG Maihingen Marktoffingen gegen den SpVgg Deiningen gewinnen. Den Platz 5 gewann SC D.L.P (schwarz) im Siebenmeterschießen gegen die SG Alerheim. Den dritten platz holte die SG Aufkirchen/Dorfkemmathen gegen den SC D.L.P (blau). In einem packenden Finale konnte sich am Ende die SG Rieskicker knapp mit 1:0 gegen den FSV Reimlingen durchsetzen Samstagnachmittag D Jugend Turnier mit insgesamt 12 Manschaften Am Nachmittag folgte dann das D1 Jugendturnier mit sechs Mannschaften im Modus jeder gegen jeden. Am Ende belegte die SG Hesselberg Platz sechs, gefolgt vom TSV Nördlingen 3 und SG Reimlingen Deiningen. Die Sportfreunde Dinkelsbühl belegten den dritten Platz, zweiter wurde die SGM Ries und den ersten Platz konnte sich die JFG Nordries mit13 Punkten aus fünf Spielen sichern. Um 18 Uhr startete das D2 Jugend auch hier im Modus jeder gegen jeden konnte sich der SC Wallerstein mit 12 Punkten Platz 1 sichern. Gefolgt vom SC Nähermemmingen Baldingen und auf dem dritten Plat die SG Wemding Wolferstadt. Platz 5,6 und 7 belegten der TSV Oettingen, JFG Nordries und SG Reimlingen Deiningen.

