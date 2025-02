13 Jugendhallenturnier SC D.L.P Sonntag

Der Sonntagmorgen startet traditionell mit dem F-Jugend Turnier. Elf Mannschaften waren gemeldet und trotz grippebedingter Spielerausfälle bei ziemlich allen Teams musste keine Mannschaft absagen. Die Mannschaften traten in zwei Gruppen an und am Ende wurde der Turniersieger aus den Gruppenersten ausgespielt. Die Platzierungen der Gruppe A: SG Maihingen Marktoffingen, TSV Möttingen, SG Rieskicker, FSV Reimlingen, SG Alerheim und SC D.L.P (blau) Platzierungen der Gruppe B: SG Aufkirchen Dorfkemmathen, SpVgg Herblingen Hochaltingen, SpVgg Deiningen, SC D.L.P (Grün), und der TSV Oettingen. In einen tollen Finale konnte die SG Maihingen Marktoffingen gegen die SG Aufkirchen Dorfkemmathen gewinnen. Zum Abschluss des Turnieres bereiteten dann die Kinder der G Jugend Mannschaften den Zuschauern viel Freude und Aufregung bei Eltern, Opas und Omas. Teilgenommen haben die Minis vom SC Nähermemmingen Baldingen, SC D.L.P, SG Maihingen Marktoffingen, SG Wemding Wolferstadt, SG Ries Kicker und dem TSV Oettingen. Nach tollen Spielen bekam bei der Siegerehrung jedes Kind einen tollen Pokal überreicht der stolz mit nach Hause genommen wurde Der Sportclub DLP bedankt nochmals besonders bei allen Trainern und ihren Mannschaften, den Zuschauern und Helfern sowie den eingeteilten Schiedsrichtern für den reibungslosen Ablauf eines tollen Turnierwochenendes.

