70-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitagabend um 20.30 Uhr haben Polizisten bei einem 70-jährigen Autofahrer am Angerhof in Löpsingen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen.

Den Mann erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)