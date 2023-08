Löpsingen

vor 25 Min.

Auf dem Kirchendach in Löpsingen wird Sonnenenergie gewonnen

Plus St. Pius in Löpsingen ist die erste Kirche im Ries, auf der erneuerbarer Strom erzeugt wird. Die Fotovoltaik-Module weisen eine Besonderheit auf.

Artikel anhören Shape

Die Pfarreiengemeinschaft Nördlingen nimmt bei der Energiewende eine Vorreiterrolle ein. Auf dem Dach der katholischen Kirche Sankt Pius in Löpsingen wird künftig erneuerbarer Strom erzeugt. Damit ist St. Pius die erste Kirche im Ries mit Fotovoltaik auf dem Dach, und die Module weisen eine Besonderheit auf.

Stadtpfarrer Benjamin Beck ist stolz darauf, bei der Installation von Fotovoltaik auf Kirchdächern im Ries voranzugehen, wie er sagt. Er sieht die Pfarreiengemeinschaft dabei in einer Vorbildrolle. Im Festgottesdienst am Sonntag, anlässlich des Gedenktags des heiligen Pius, feierte Pfarrer Beck zugleich den Abschluss der eineinhalb Jahre dauernden Bauarbeiten an dem Gotteshaus. Zwei Projekte wurden realisiert: neben der Installation einer Fotovoltaikanlage wurde das Kirchendach saniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen