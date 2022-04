Bankeinbruch in Löpsingen: Bargeld im fünfstelligen Bereich erbeutet

Im Nördlinger Stadtteil Löpsingen hat es einen Bankeinbruch gegeben. Die Kripo sucht nach Zeugen.

In eine Bankfiliale in Löpsingen ist am Montag gegen 1.50 Uhr eingebrochen worden, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtet. Dabei hätten sich eine oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam Zutritt verschafft.

Bei dem Einbruch entwendete/n der oder die Täter eine größere Summe Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kripo Dillingen ermittelt in diesem Fall und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)