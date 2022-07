Löpsingen

Das Gedenken an die Kriegsopfer aufrechterhalten

Plus Die Krieger- und Reservistenkameradschaft Löpsingen feiert am Wochenende ihr 151-jähriges Jubiläum. Einer der Festredner sagt: Seit 1945 war der Friede noch nie so bedroht wie derzeit.

Von Matthias Link

Die Krieger- und Reservistenkameradschaft Löpsingen hat am Sonntag ihr 151-jähriges Jubiläum gefeiert. Coronabedingt musste der runde Geburtstag um ein Jahr verschoben werden. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Festumzug vom Friedhof zum Kriegerdenkmal vor der St. Michaels-Kirche, wo Vereinsvorsitzender Stephan Hippmann und Schirmherr Ulrich Lange, CSU-Bundestagsabgeordneter, einen Kranz für die Opfer des Zweiten Weltkriegs niederlegten.

