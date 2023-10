Löpsingen

Das Trio „Schleudergang“ begeistert beim Auftritt in Löpsingen

Plus In frühere Zeiten schleudern möchten die Musiker von "Schleudergang" mit ihrer Volksmusik. Das Publikum in Löpsingen beziehen sie in ihr Programm mit ein.

Von Anton Kutscherauer

Die Wirtshausmusik besitzt in Bayern eine lange Tradition und darf – ebenso wie der bayerische Dialekt – durchaus als erhaltenswertes Kulturgut betrachtet werden. Und obwohl beides in unserer modernen Welt einen schweren Stand hat, gibt es engagierte Kräfte, die diesem Trend entgegenwirken. Dazu gehört auch das Volksmusik-Trio „Schleudergang“, das im voll besetzten Wirtshaussaal des „Schwarzen Adlers“ in Löpsingen einen begeisternden Auftritt zeigt.

Eröffnet wird der Abend von den „Löpsinger Kirbemusikanten“, die neben volkstümlichen Weisen auch einen „Schweinauer“ (Zwiefacher) in Rieser Mundart aufspielen. Dann betreten „Schleudergang“ die Bühne und stellen sich sogleich musikalisch vor („Mir san drei Niederbayern“). Um dem Publikum die geografische Verortung ihrer Heimat zu erleichtern, bilden die Musiker mittels einer Schnur das „niederbayerische Bermuda-Dreieck“ nach.

