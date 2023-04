Löpsingen/Deiningen

24.04.2023

Archäologische Grabungen zeigen eine frühe Art von "Gewerbegebiet" im Ries

Plus Zwischen Löpsingen und Deiningen wird an einer Wasserleitung gearbeitet, dafür waren Grabungen notwendig. Was diese zutage gebracht haben.

Von Friedrich Wörlen

An der Grenze zwischen den Gemarkungen Löpsingen und Deiningen findet derzeit eine archäologische Untersuchung statt, die kurz vor dem Abschluss steht. Notwendig wurde diese wegen Arbeiten an einer Wasserleitung zwischen der Staatsstraße 2213 und der Bundesstraße 466. Vor Ort gab Grabungsleiter Jan Pauliny-Toth und sein Team Einblick in die Arbeit vor Ort. Zuvor hatte Gerhard Beck, der Vorsitzende des Vereins Rieser Kulturtage, in die Problem- und Forschungslage eingeführt.

Denn Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass südlich der Eger, von Nördlingen bis Deiningen, ein sogenannter "Lössrücken" liegt – fruchtbarstes Ackerland, das seit Urzeiten zur Ansiedlung von Ackerbauern einlud. Bereits seit der "neolithischen Revolution", so Beck, hätten die ersten Ackerbauern die fruchtbare Hangkante mit den Lößböden genutzt. Über Jahrtausende wurde hier immer wieder gesiedelt.

