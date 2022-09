Der erste digitale Dorfladen im Ries entsteht in Löpsingen

Plus Ab Mitte Oktober soll es in Löpsingen einen 24-Stunden-Dorfladen geben. Wie der digitale "Grubers Regio-Laden" funktioniert.

Vor etwas mehr als drei Jahren übernahm die gelernte Bäckerin Ingrid Gruber die Bäckerei Linse in Maihingen samt drei Filialen und wurde von der Kundin zur Chefin. Entgegen allen Trends hat sich ihr Engagement als erfolgreich erwiesen. Jetzt plant die Ehringerin vom dortigen Gruberhof einen neuen Coup: den ersten digitalen Dorfladen im Ries.