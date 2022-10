Der Stammchor singt zum Abschied ein letztes Mal in Löpsingen

Plus Der Stammchor der Chorgemeinschaft Löpsingen gibt im Gasthaus Schwarzer Adler sein Abschiedskonzert. Dort wurde er auch vor mehr als 90 Jahren als reiner Männerchor gegründet.

Musik erklingt weiterhin aus dem Nördlinger Stadtteil Löpsingen. Der Stammchor der Chorgemeinschaft hat zwar am Samstagabend im voll besetzten Saal des Gasthauses "Schwarzer Adler“ sein Abschiedskonzert gegeben, aber die vor 23 Jahren gegründeten "Löp’Singers“ werden weiterhin für musikalische Freude im 1100 Einwohner zählenden Löpsingen sorgen.