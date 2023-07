Löpsingen

vor 18 Min.

Die Chorgemeinschaft Löpsingen beendete nach 93 Jahren ihr Singen

Plus Einst schmetterten die Männer gemeinsam im Wirtshaus ihre Lieder. Dann entstand die Idee, einen Männerchor zu gründen. Die Frauen stießen erst später dazu.

Von Johann Martin Artikel anhören Shape

Nach dem Ersten Weltkrieg fanden viele Männer auch in Löpsingen ihre Entspannung und Ablenkung in den Wirtschaften, wo bei Bier und Tabak in lockerer Runde so etwas wie Fröhlichkeit aufkam. Aus dieser Situation heraus entstand das Wirthaussingen, bei dem vor allem die Lieder vom Militär und die aus der Schulzeit gelernten Strophen kräftig geschmettert wurden. Da kam bei einigen Männern der Wunsch auf, doch einen Männerchor zu gründen.

Matthäus Ruf war ein sicherer Sänger und Musiker, der dabei die treibende Kraft war und bei der Gründungsversammlung im Jahre 1929 von 21 Männern zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde und der logischerweise auch die Chorleitung übernahm. Die sangesfreudigen Männer umrahmten verschiedene Veranstaltungen und Feste mit ihrem Gesang, wobei die jährliche Christbaumverlosung besonders hervorgehoben werden muss. Im Jahre 1938 stellte der Chor für zehn Jahre seine Aktivitäten ein. Neu war 1948 aber, dass sich nun viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge dem Chor anschlossen und auch Funktionen übernahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen