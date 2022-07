E-Roller von Bushaltestelle gestohlen

An einer Bushaltestelle in Löpsingen war ein E-Roller geparkt. Nun wurde dieser gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr einen abgestellten E-Roller der Marke Segway von der Bushaltestelle an der Ortsstraße in Löpsingen gestohlen, wie die Polizei berichtet.

Die Beamten bitten um Hinweise zu der Tat oder den Verbleib des E-Rollers und nehmen diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)