Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Löpsingen: Ehrung für 25 Jahre im Posaunenchor Löpsingen

Löpsingen

Ehrung für 25 Jahre im Posaunenchor Löpsingen

Andreas Kornmann ausgezeichnet
Von Johannes Christ für Posaunenchor Löpsingen
    • |
    • |
    • |
    Chorsprecher Johannes Christ (l.) und Jubilar Andreas Kornmann
    Chorsprecher Johannes Christ (l.) und Jubilar Andreas Kornmann Foto: Konstantin Christ

    Im Rahmen des Festgottesdienstes zu Erntedank ehrte die evangelische Kirchengemeinde Löpsingen Andreas Kornmann (rechts) für seine 25-jährige Mitwirkung im Posaunenchor. Chorsprecher Johannes Christ dankte dem Posaunenbläser und freute sich, ihn mit der Urkunde und dem Goldenen Bläserabzeichen des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern auszeichnen zu dürfen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden