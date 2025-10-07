Ehrung für 25 Jahre im Posaunenchor Löpsingen

Im Rahmen des Festgottesdienstes zu Erntedank ehrte die evangelische Kirchengemeinde Löpsingen Andreas Kornmann (rechts) für seine 25-jährige Mitwirkung im Posaunenchor. Chorsprecher Johannes Christ dankte dem Posaunenbläser und freute sich, ihn mit der Urkunde und dem Goldenen Bläserabzeichen des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern auszeichnen zu dürfen.

