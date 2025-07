Flugmodellgruppe veranstaltet 2. Nördlinger Jugend-Fliegercamp

Die zweite Ausgabe des Jugend-Fliegercamps fand kürzlich am Modellflugplatz bei Löpsingen statt und wurde von den Nachwuchspiloten mit Begeisterung angenommen. Die Jugendlichen der FMG sind es aufgrund der aktiven Jugendarbeit im Verein gewohnt, mit Gleichaltrigen zu fliegen, jedoch ist es für die externen Teilnehmer immer ein Höhepunkt, einmal nicht nur mit Erwachsenen dem Hobby nachzugehen. Am Platz wurde eine kleine ‚Zeltstadt‘ aufgebaut und dann ging es auch schon los mit dem Flugbetrieb. Zwischendurch gab es einen Ausflug an den Rollenberg bei Hoppingen, um die Modelle im Hangaufwind zu bewegen. Für einige war es die erste Erfahrung im Hangflug, trotzdem konnten ausgiebige Flüge genossen werden. Aufgrund der guten Resonanz der 20 Teilnehmer ist die nächste Ausgabe des Camps für 2026 bereits eingeplant. Für alle Interessierten bietet die FMG die Möglichkeit, den Modellbau/Modellflug unverbindlich kennenzulernen. Gelegenheit dazu gibt es an den Wochenenden am Flugplatz zwischen Löpsingen und Wallerstein oder am Donnerstag ab 18 Uhr in der Jugendwerkstatt im Heckenweg.

