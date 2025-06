Gedenkfeier zum Nationalen Veteranentag

Deutschland feierte am Sonntag, den 15. Juni 2025, erstmals den Nationalen Veteranentag. Der Bundestag beschloss den Gedenktag letztes Jahr mit breiter Mehrheit. Er würdigt alle aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten. Der Nationale Veteranentag findet künftig jährlich statt. In Berlin fand ein großes Fest statt. Zwischen 13 und 20 Uhr wurde rund um das Reichstagsgebäude gefeiert und sich ausgetauscht. Auch in Löpsingen wurde der Nationale Veteranentag gefeiert. Gemeinsam mit einer Abordnung der Reservistenkameradschaft Holheim veranstaltete der Soldaten- und Kameradschaftsverein Löpsingen eine Gedenkfeier am örtlichen Kriegerdenkmal. Gudrun Gebert-Löfflad, Ortssprecherin von Löpsingen und 3. Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen, war ebenfalls anwesend.

