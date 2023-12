"Hummel im Himmel": Die Laienspielgruppe Löpsingen steht auf der Bühne

Zum Jahreswechsel präsentiert die Laienspielgruppe Löspingen eine Komödie und entführt die Gäste in das berüchtigte Münchener Nachtleben der 50er Jahre.

September 1958, das Nachkriegs-München dürstet nach sündigen Vergnügen. Wir befinden uns südlich des Hauptbahnhofes im Hinterhof eines von vielen Provisorien geprägten Wohn- und Geschäftshauses, dem „Club Paradiso“. Max Hummel, ein Kleinkrimineller aus dem Bahnhofsviertel, hat sich hier mit der Besitzerin „Ria“, den Mädchen aus dem Club und den „Kollegen“ aus dem Milieu eine Ersatzfamilie geschaffen.

Max hat die schönste Frisur, die engste Jeans und den besten Musikgeschmack. Glaubt er wenigstens. Der junge Max hat Ambitionen, doch ein Dorn im Auge ist ihm allerdings dabei „Capo“, der Chef im Viertel. Max strebt nach Höheren und als sich eine neue Liebe anbahnt, passiert etwas ganz und gar Unpraktisches für ihn. Er stirbt!

Laienspielgruppe Löpsingen führt "Hummel im Himmel" auf

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können gespannt sein, wie Max trotz dieser „Hürde“ seinen Weg weitergeht. Es wird amüsante göttliche Verhandlungsstrategien geben und die Gäste erfahren den Unterschied zwischen Lügen und nicht die Wahrheit sagen und welcher Titel auf der B-Seite von „Don't Be Cruel“ von Elvis Presley zu hören ist.

Die Vorstellungen finden am 29. und 30. Dezember sowie am 5., 6., 7., 12. und 13. Januar in der Turnhalle in Löpsingen (Schulstraße) statt. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Platzreservierungen ab 1. Dezember täglich bis 20 Uhr unter Telefon 09081/2181076. (AZ)