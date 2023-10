Konzert der Löpsingers: Schallplatte trifft auf Streamingdienst

Die Löpsingers sorgen bei ihrem Herbstkonzert für begeisterten Applaus. Untersützung erhalten sie von einer Rock 'n' Roll-Gruppe aus Oettingen.

Mit einem „Oh happy Day“ begrüßte Vorsitzende Jana Christ die vielen Besucher des Herbstkonzerts in der voll besetzten Mehrzweckhalle in Löpsingen. Vier Jahre waren seit dem letzten Konzert der Löp'singers vergangen und wie viele Gäste kommen würden, war nicht gewiss.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste sowie der Band unter der Leitung von Christoph Kessler am Klavier, Theresa Dietz am Schlagzeug, Karl Scheible an der Bassgitarre und Klaus Graumann an der E-Gitarre hatte Christ noch ein weiteres Schmankerl für die Gäste. Wie bei allen Konzerten der Löp'singer gewann der Verein auch dieses Jahr für das Herbstkonzert eine Gruppe als Rahmenprogramm gewonnen werden, jedoch sollte es dieses Mal etwas ganz Besonderes sein. Bei einem Auftritt im Klösterle stellte die Vorsitzende den Kontakt zu Verena Schmidt her, die eine Rock'n'Roll-Gruppe in Oettingen leitet und selbst an vorderster Front mittanzt. Die Einlagen der Tanzgruppe zur Musik von Footloose und Queen wurden begeistert angenommen und die Besucher scharten sich für diese Einlage ganz nah um die Tanzfläche.

Das Programm der Löp'singes reichte vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, vom Beginn der Musikvermarktung über Walzen und Schellackplatten über Schallplatten, Musikkassetten, CDs bis zum Streamingdienst heute in all seinen Facetten. Aus jedem Jahrzehnt wurde ein Musiktitel ausgewählt.

Löp'singers spielen Stücke der Beatles, von Abba und Pink

Mit „Puttin' on the Riz“ begann die Reise in den 1920ern, „der kleine grüne Kaktus“ sowie „Mister Sandmann“ bildeten die Brücke hin zu den Anfängen der Beatles mit „Michelle“. Dann ging es weiter in eine Zeit, an die sich die meisten Konzertbesucher noch selbst erinnerten. Musik von Abba mit „Take a Chance on me“ und Billy Joel mit „The longest Time” führte schon dazu, dass leise mitgesungen wurde. „Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys“ brachte an jenem kühleren Samstagabend die Wärme zurück in den Saal und auch Peter Fox' „Haus am See“ zeigte, dass deutsches Liedgut eine bedeutende Rolle in der Chormusik spielt. Der letzte Block hatte dann ein paar Überraschungen für die Gäste parat, bei „Fix you“ von Coldplay überraschte Solosänger Bernd mit seiner sonoren Stimme das Publikum, bevor das Konzert offiziell mit „Cover me in Sunshine“ von Pink endete. Den nicht enden wollenden Applaus und den Ruf nach Zugabe folgte Annika Körner, die seit September 2022 den Chor leitet und von Jana Christ als Glücksfall für den Chor bezeichnet wurde.

Die Solistin überzeugte bei der ersten Zugabe mit „I see fire“ das Puplikum und beim „Irish Blessing“ als Segen für die Heimfahrt wurde es besinnlich. Am Ende des Konzertes betrieb Jana Christ noch Werbung in Sachen Chorgesang der Löps'ingers: Ab dem 23. September startet die Probe für neue Stücke und die Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr 2024, dann werden die Löp'singers 25 Jahre alt. Jeder der Lust auf Chorgesang hat, darf sich beim Chor melden. Weiter Infos gibt es im Internet unter www.chorgemeinschaft-loepsingen.de.