Krieger- und Reservistenkameradschaft Löpsingen feiert 150+1 Jahre

Die Krieger- und Reservistenkameradschaft Löpsingen mit ihrem Vorsitzenden Stephan Hippmann feiert am kommenden Sonntag ihr 150+1-jähriges Bestehen.

Von Dominik Durner

Kaffee, Kuchen und Akkordeon: Pandemiebedingt feiert die Krieger- und Reservistenkameradschaft Löpsingen erst am kommenden Sonntag ihr 150-jähriges Bestehen. Die Kameradschaft wurde bereits 1871 von Rückkehrern aus dem Feldzug gegen Frankreich gegründet, die geplante zweitägige Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr musste aber pandemiebedingt aufgeschoben werden. Am 24. Juli wird das Fest nun nachgeholt – allerdings in abgespeckter Version.

