Löpsingen plant ein eigenes Nahwärmenetz

Plus Löpsingen möchte sich von fossiler Energie unabhängig machen. Bei der Bürgerversammlung spricht OB David Wittner aber von Problemen beim Grunderwerb.

In Löpsingen gibt es Überlegungen, den Ort eines Tages über ein eigenes Wärmenetz zu versorgen und somit ein Stück weit unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden.