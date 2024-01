Löpsingen

Man stirbt nur drei Mal in Löpsingen

Plus Die Laienspielgruppe bringt die Nostalgie-Komödie „Hummel im Himmel“ auf die Bühne. Eine amüsante, schräge Geschichte, in der sich schrille und leise Töne abwechseln.

Es ist alles noch in Ordnung in der Münchener Unterwelt rund um den Bahnhof herum, im Jahr 1958. Kleinkriminelle, Puffmutter und Prostituierte leben wie eine intakte Familie zusammen, in der sich jede und jeder um den anderen sorgt. Und sogar der Unterweltboss, der Capo, hat irgendwie sympathische Züge. In diesem Umfeld spielt die Komödie, in die sich die Löpsinger Laienspielgruppe für ihr diesjähriges Stück hineinbegeben hat.

Es spielt im Hinterhof eines Nachtclubs namens „Paradiso“. Kleine Notiz am Rande: Genau dieses Stück hat der gebürtige Nördlinger, Regisseur Aron Lehmann, im Jahr 2012 für den Komödienstadel im Bayerischen Fernsehen mit Saskia Vester und Heinz-Josef Braun inszeniert. Es geht um die Lebensbilanz des kleinkriminellen Max Hummel, der in der Geschichte gehörig unter die Räder gerät, weil er das Geschäft des bisher unantastbaren Gangsterbosses (Alwin Ostertag), den alle Capo nennen, durch Denunziation und windige Tricks übernehmen will. Was zunächst gar nicht nach Komödienstadel klingt, ist eine amüsante, schräge Geschichte, in der sich schrille und leise Töne abwechseln.

