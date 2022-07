Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder

Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Täter schlugen in der Nacht zum Montag und am Montagvormittag zu.

Zwei Fahrräder sind am Sonntag zwischen 2 und 4 Uhr in Löpsingen in der Schulstraße gestohlen worden. Laut Polizeibericht handelt es sich um ein schwarz-blaues Herrenmountainbike der Marke Bulls, Typ Sharptail und ein rotes Damenrad der Marke Miracle.

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 8.30 und 15.50 Uhr aus dem Fahrradabstellplatz im Parkhaus des Bahnhofes ein grün-schwarzes Herrenmountainbike der Marke Cube, Typ Aim, entwendet.

Die Polizei Nördlingen bittet in allen Fällen um Hinweise zu den Taten oder den Verbleib der Fahrräder und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)