Polizeikontrolle an Baustelle bei Löpsingen hat Folgen für Autofahrer

Mehrere Autofahrer werden bei Löpsingen von der Polizei kontrolliert und verwarnt. Weitere Kontrollen sollen laut Polizei folgen - auch an anderen Baustellen.

Eine Streife der Nördlinger Polizei hat am Sonntag und am Montag die baustellenbedingte Straßensperrung der Ortsverbindungsstraße zwischen Löpsingen und Wallerstein überwacht. Laut Pressebericht wurden dabei am Montag sechs Fahrzeugführer mit einem Bußgeld verwarnt. Vier Fahrzeuge befuhren außerdem am Sonntagnachmittag widerrechtlich die Straße, auch für sie wird es deshalb teuer.

Zudem verwarnte die Polizei mehrere Autofahrer, die die Sperrung der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen ignorierten, die Umleitung mieden und über den Anton-Jaumann-Industriepark fuhren. Die Polizeiinspektion Nördlingen wird eigenen Angaben zufolge die baustellenbedingten Straßensperrungen in der kommenden Zeit weiterhin überwachen. Die Missachtung eines Verkehrsverbots wird mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet. (AZ)