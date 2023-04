Rieser Pralinen mit Goldmedaillen ausgezeichnet

Patissier Felix Ulrich feiert beim German Chocolate Award großen Erfolg. Welche Anforderungen dafür erfüllt werden müssen.

Einen großen Erfolg hat der Rieser Konditor, Koch und Patissier Felix Ulrich beim diesjährigen "German Chocolate Award" erreicht. Mit allen drei seiner Einreichungen hat er ausgezeichnete Ergebnisse erzielt: zweimal Gold und einmal Silber. Dabei ist der Wettbewerb, den die Weinheimer Akademie des Deutschen Bäckerhandwerkes veranstaltet, beileibe keine Alibiveranstaltung für die Öffentlichkeit: Die Fachjury des German Chocolate Award besteht aus renommierten Chocolatiers, Patissiers, Schokoladensommeliers sowie auch aus Vorjahressiegern.

Jury bewertet die Arbeit in mehreren Auswahlrunden

Im Zuge einer anonymen Verkostung bewertet die Jury in mehreren Auswahlrunden die Optik, Kreativität, Fehlerfreiheit, handwerkliche Finesse, Haptik, Mundgefühl sowie den Geschmack. In diesem Umfeld kann man sich nur dann erfolgreich bewegen, wenn man so arbeitet wie Felix Ulrich, also ausschließlich natürliche Zutaten bester Qualität verwendet, ohne künstliche Aromen oder Konzentrate und – wie in seinem speziellen Fall, ohne Maschinen fertigt.

So sehen die "Krater Nüssle" von Felix Ulrich aus. Foto: Peter Urban

Wenn dann noch ein guter Schuss Kreativität dazukommt, ist man Auszeichnungen sicherlich etwas näher. So wie bei Felix Ulrich geschehen: in der Kategorie "Nusspralinen" bekam er für seine "Krater Nüssle" aus Haselnusscreme, Knusper-Haselnussragout und Praliné-Ganache mit Muskatblüte die erste Goldmedaille, mit der "Wallersteiner Perle", mit Himbeere, Sahne-Nougat, Pistazie und Pistazienlikör in der Kategorie Pralinenkunst die zweite.

