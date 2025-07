Rock’n’Roll Club – Ein neuer Trainingsstandort für die Tanzbegeisterten

Der Rock’n’Roll Club ist eine dynamische und lebensfrohe Tanzgruppe, die mit großer Leidenschaft eine mitreißende Mischung aus Rock’n’Roll und Showtanz präsentiert. Mit viel Engagement und Begeisterung verbindet der Verein Sport, Musik und Gemeinschaft – stets mit dem Ziel, das Publikum zu begeistern und den Spaß am Tanzen weiterzugeben. Seit März 2025 trainiert der Verein am neuen Standort in der Turnhalle in Löpsingen. Die Wahl dieses neuen Trainingsortes bringt viele Vorteile mit sich: Er liegt zentraler und ist für die aktiven Mitglieder schneller erreichbar. Ein herzlicher Dank geht an Frau Gebert-Löfflad aus Löpsingen für die großartige Aufnahme und Unterstützung, die den Übergang so reibungslos gestaltet hat. Über Jahrzehnte hinweg war Auhausen die Heimat des Vereins und diente als Trainingsstätte für den Rock’n’Roll Club. Mit viel Dankbarkeit blickt der Verein auf diese wunderbare Zeit zurück und bedankt sich für die unvergesslichen Jahre und die stets herzliche Gastfreundschaft. Mit neuem Schwung und frischem Elan freut sich der Rock’n’Roll Club auf viele weitere schwungvolle Trainingsstunden, beeindruckende Auftritte und eine tolle gemeinsame Zeit am neuen Standort in Löpsingen. Interessierte und tanzbegeisterte Männer, Frauen und Paare sind herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen (E-Mail rocking-ladies@gmx.de oder Social Media unter rocking_ladies).

Schnuppertraining Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Löpsingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Showtanz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis