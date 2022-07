Spatenstiche für breitere Straße nach Löpsingen und neuen Radweg nach Maihingen

Plus Die Straße zwischen Wallerstein und Löpsingen wird saniert. Außerdem entsteht zwischen Maihingen und Dürrenzimmern ein Radweg.

Mit den traditionellen Spatenstichen sind am Freitag im Ries zwei Verkehrs-Infrastrukturprojekte offiziell auf den Weg gebracht worden. Zum einen die Sanierung der Straße zwischen Wallerstein und Löpsingen, an der bereits gearbeitet wird, sowie der Neubau eines Radweges entlang der Kreisstraße DON 5 zwischen Maihingen und Dürrenzimmern.