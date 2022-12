Über zweibeinige Schnecken und solche „ohne Fiass“

Plus Die Laienspielgruppe Löpsingen führt in der Turnhalle des Nördlinger Stadtteils das Stück der „Schnegga-Professor“ auf. Es ist ein vergnüglicher Theaterspaß.

Natürlich ist es eine hanebüchene Story, die das Laientheater Löpsingen – übrigens zum zweiten Mal nach 2005 – in der örtlichen Turnhalle aufführt. „Der Schnegga-Professor“ heißt das Volksstück des Blaubeurer Krimi- und Theater-Autors Walter G. Pfaus und wird irgendwann im Lauf der Handlung als Langzeitstudie über das soziale Verhalten von Schnecken – „zwoiboinige und solche ohne Fiass“ – bezeichnet.